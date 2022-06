Thomas MAITRE

Spécialiste outils PLM Dassault Systèmes (Enovia VPM, 3DCOM, 3DExperience, CATIA V5)

Spécialiste en architecture de maquette numérique, en gestion de configuration produit et de nomenclatures, en validation des données et en optimisation de leur traitement dans un contexte global de gestion du cycle de vie du produit (PLM).

Analyse du besoin, spécification fonctionnelles, convergence pragmatique entre les solutions logicielles "off the shelf" et les impératifs de coût, qualité et délai propre à chaque contexte de mise en place.

Maîtrise d’œuvre et maîtrise d'ouvrage.



Mes compétences :

Ingénierie

Gestion de projet

Assistance utilisateurs

Administration de bases de données