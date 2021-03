Thomas MARILLY

Après avoir obtenu mon baccalauréat STI Génie Electrotechnique avec la mention bien au Lycée E. BELIN à Vesoul (70), je me suis dirigé vers un DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) à l'IUT de Nancy-Brabois (54). J'ai réalisé mon stage de deuxième année dans la société Franche-Comté Chauffage à Bucey-lès-Gy (70), où j'ai étudié des systèmes de pompe à chaleur ainsi que des installations énergétiquement autonomes (solaire photovoltaïque & éolien).



J'ai travaillé pendant les vacances estivales pour la société Ineo Est (Groupe GDF Suez) où j'ai intégré une équipe de câbleurs. Le projet pour lequel j'ai collaboré était la construction de la plus grande centrale photovoltaïque française à Rosières-en-Haye (54), qui affiche une puissance crête de 150 MWc.



J'ai ensuite obtenu ma licence professionnelle Gestion de l'Energie et Transports (GET) à l'IUT de Villeurbanne-Gratte-Ciel (69), de l'université Lyon 1. J'ai réalisé cette licence en alternance avec la société Emerson Network Power à Chassieu (69), en tant que Technicien d'Affaires (TA). Cette société conçoit, fabrique, test et installe des Alimentations Sans Interruption (ASI) pour des applications industrielles critiques, telles que dans les domaines du nucléaire et de la pétrochimie.



Actuellement, je prépare le métier de Dirigeant de Proximité (DPx) dans le secteur de la circulation ferroviaire à la SNCF tout en suivant une formation d'ingénieur en circulation ferroviaire.



Cette formation est donc suivie en alternance à l'Ecole d'Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers (EI-CNAM) et l'objectif est d'acquérir une forte compétence technique, conscient de la finalité économique de mon futur métier. Je vais être préparé à accompagner les changements techniques, apte à maîtriser la gestion des projets et à animer des équipes, capable de comprendre l'environnement de l'entreprise et de s'adapter à son évolution. Cette mission se partage équitablement entre l'école et l'entreprise, chacune ayant des objectifs spécifiques.



Du côté de l'entreprise, une formation interne est suivie afin d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour tenir un poste de DPx dans le secteur de la circulation. Cette formation est composée de sensibilisation à la sécurité ferroviaire, à la sécurité du personnel, d'utilisation des installations ferroviaires, de l'aiguillage et de la circulation des trains, etc. La formation du métier sera complétée par une tenue de poste d'aiguillage après l'obtention du diplôme à l'échéance des 3 ans.