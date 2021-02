Thomas MERLE

Ingénieur agronome de l'ENESAD, fort de diverses expériences en bureaux d'études et en centres de recherche, j'ai pu aborder de nombreuses thématiques environnementales appliquées aux secteurs de l'agronomie et du bâtiment.

Mes expériences à l'INRA puis au CIRAD m'ont permis de me spécialiser dans l'analyse du cycle de vie sur divers systèmes agronomiques en créant des outils d'optimisation des impacts environnementaux et socio-économiques.

Ayant par ailleurs travaillé sur le coût global de cycle de vie dans la construction d'ouvrages publiques, j'ai pu intégrer SNC Lavalin dans leur cellule HQE, abordant notamment la modélisation thermique dynamique.

Après une expérience à Caraïbes Environnement dans l'amélioration de la gestion des déchets, j'ai effectué le suivi de chantier faibles nuisances durant 3 ans, sur un EHPAD en Guadeloupe avec le bureau d'études OASIIS.

Dernièrement à la FREDON en Guadeloupe, j'étais en charge de la surveillance biologique du territoire face aux organismes nuisibles, développant des connaissances en entomologie ainsi qu'un savoir faire dans la lutte biologique.



Mes compétences :

Analyse environnementale

VBA

Aquaculture

Agronomie

ACV

SIG

Informatique

Environnement