Thomas MONTY

Issu d'un baccalauréat STI génie électrotechnique, je me suis engagé au sein de l'armée de l'air en qualité de sous officier pompier de l'air et ai évolué jusqu'à la qualification de chef des secours. Durant ma carrière militaire j'ai commencé la prévention incendie et ce qui m'a poussé à poursuivre dans cette voix. En effet en 2017, j'ai obtenu l'attestation d'agent de prévention de niveau 1 se qui me permet de traiter des dossier de prévention sur des établissement recevant du public de 5eme catégorie sans locaux à sommeil. Je recherche également un emploi dans ce domaine pour acquérir de l'expérience supplémentaire pour continuer et passer le niveau 2.



Mes compétences :

Management

Gestion de service

Prevention incendie

Système de sécurité incendie

Électricité