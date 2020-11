Thomas PERRIN

Étudiant à l'ESIEE Amiens en 4e année spécialisé en génie électrique et développement durable, mon projet professionnel s'inscrit dans l'optimisation de l'énergie électrique. Mon parcours de sportif en aviron et de dirigeant d'association sportive m'a appris à concevoir et piloter des projets.

Vous avez envie d'embarquer avec moi dans ce projet, contactez moi !



Mes compétences :

Cohésion en équipe

Médiation

Adaptabilité

Travail en équipe

Microsoft Office

Esprit d'équipe

Sens de l'initiative