Thomas PRADIÉ

[Actuellement en conge sabbatique jusqu'a l'ete 2022, je ne consulte pas ma messagerie Viadeo et je ne suis pas pour le moment a la recherche d'une nouvelle opportunite]



J'interviens depuis plus de cinq ans sur l'ensemble du cycle de vie des projets qui me sont confies, de la reponse aux appels d'offres a la mise en production, en passant par les etapes de cadrage fonctionnel et technique, de pilotage, de redaction des specifications ou encore de realisation.



Mes experiences m'ont permis d'evoluer aupres des maîtrises d'ouvrage et d'oeuvre de grands comptes des secteurs bancaires, publics et industriels, aussi bien en forfait, en regie et en centres de services, sur des problematiques BI (integration de donnees/reporting) et gouvernance de donnees (MDM).



Certifie Scrum Master (PSM1) et Product Owner (PSPO1), j'oriente ma carriere vers la conduite de projet en mode agile.



Je vous propose de consulter mon profil LinkedIn, plus complet et maintenu a jour : https://www.linkedin.com/in/thomaspradie/