Thomas QUERE

Issu d’une filière finance et comptabilité (expertise comptable) et titulaire d’un Master II en Economie et Gestion d’entreprise, j'ai travaillé dans différents secteurs d’entreprises de service pour avoir l’expérience la plus large possible. J’ai su, dès lors, mettre en pratique et enrichir mes savoirs et savoir-faire en gérant divers projets transversaux dans ces entreprises - au caractère familial pour certaines et national pour d’autres – en occupant des postes de direction, opérationnels et fonctionnels.







Mes compétences :

Management des ressources humaines

Ressources humaines

Développement commercial

Administration système

Informatique de gestion

Contrôle de gestion

Management de projet

Recrutement

Qualité

Anglais

DSI

Chargé d'affaires

Expertise comptable

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise