Thomas ROUVEURE

Diplômé d'une licence professionnelle en amelioration des processus d'entreprise, d'un CQPM (certificat de qualification paritaire de la métallurgie) de technicien en industrialisation et en amélioration des processus et d'un BTS en maintenance industrielle, j'aime mettre à profit, et au service d'une entreprise les connaissances et compétences acquises lors de mes formations et diverses expériences tant dans la maintenance que dans la gestion de production ou encore dans les méthodes.

Je suis quelqu'un de qualifié comme étant rigoureux, polyvalent et autonome.

Je suis intéressé par le fait d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences afin de m'enrichir tant personnellement que professionnellement.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

SolidWorks

Egiflex

Maintenance industrielle

Lecture de plan

Soudage

Mécanique

Hydraulique

Électricité industrielle

Pneumatique

Automatisme

Microsoft Project

Optimisation des flux

Gestion de projet

Démarche d'amélioration continue

TopSolid ERP

Lean manufacturing