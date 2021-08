Thomas ROUX

En tant qu'Inspecteur Régional pour le réseau Courtage et Agents Vie chez AVIVA France, je suis chargé de représenter la Compagnie, d'étendre son implantation et de développer son chiffre d'affaires sur le territoire qui m'est rattaché.



Mes missions sont les suivantes:



1) Animation commerciale de mon réseau de courtiers,



2) Appui technique et commercial auprès de mes courtiers,



3) Négociation des objectifs à atteindre, des moyens et du budget nécessaires pour y parvenir,



4) Suivi régulier, qualitativement et quantitativement, des résultats commerciaux,



5) Recrutement et formation des équipes,



6) Représentation de la Compagnie.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Microsoft Access