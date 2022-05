Dernier Poste Thomas Roux Limoges

DIRECTEUR GENERAL DE LA POLYCLINIQUE DE LIMOGES,

1 000 professionnels, 550 lits et places

Depuis Août 2020

Conception et déclinaison du plan stratégique 2021-2026 de la Polyclinique.

Conduite du schéma directeur immobilier (restructuration du bloc opératoire, construction dun nouveau centre dophtalmologie).

Gestion de la crise sanitaire : mise en place des unités COVID, travail en

partenariat avec les hôpitaux publics, mise en œuvre des centres de vaccination



Autres informations sur Thomas Roux Limoges



Administrateur du Groupement de coopération sanitaire « Santé mentale et handicap » du Limousin » regroupant 200 associations et établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (mutualisation de postes médicaux et soignants, missions dexpertise) de 2018 à 2020.



Administrateur du Groupement de coopération sanitaire EPSILIM (groupement régional de commandes rassemblant 67 établissements publics et privés de Nouvelle-Aquitaine).



Ancien secrétaire de lAssociation des Etablissements Participant au Service public de santé mentale (ADESM).



Ancien Trésorier de la Fédération hospitalière de France Centre-Val de Loire.



Intervenant à lEcole de Management pour les Médecins des Hôpitaux (Ecole des mines) depuis 2010, formateur de médecins hospitaliers sur la gestion des ressources humaines non médicales.



Intervenant au Centre National dExpertise Hospitalière (CNEH) depuis 2006 : formateur des chefs de pôles, des directeurs et des cadres de santé sur la nouvelle gouvernance.



Intervenant auprès de la Cour des Comptes et des Chambres territoriales des Comptes sur les réformes du monde hospitalier (nouvelle gouvernance, coopérations, analyse financière).



Expérience confirmée dans le pilotage dhôpitaux publics et dun établissement privé.



Construction et animation de plusieurs projets de coopération territoriale (projet territorial de santé mental, groupement de coopération sanitaire santé mentale et handicap, groupement hospitalier de territoire, directions communes, convergence de système dinformation, postes médicaux partagés, fusions détablissement).



Expérience reconnue et renouvelée dans la conduite du changement, les affaires financières et la gestion du dialogue social.



Engagement dans la vie institutionnelle de lhospitalisation

publique.



Autres réseaux : Thomas Roux Limoges

https://twitter.com/thomroux?lang=fr

http://www.thomas-roux-limoges.fr/

https://www.pinterest.fr/Thomas_Roux_Limoges/

https://soundcloud.com/thomas-roux-limoges/thomas-roux-limoges-directeur-de-lhopital







Articles Thomas Roux Limoges :

https://www.lemensuel.net/thomas-roux-a-limoges/



https://infos-it.fr/nouvelles/1280/thomas-roux-a-limoges-nous-expliquer-les-metiers-de-la-sante-portrait-dun-directeur-dhopital/



https://www.carnetdebord.info/thomas-roux-a-limoges-cest-quoi-etre-directeur-detablissement-de-sante/



https://senior-tech.fr/thomas-roux-polyclinique-de-limoges-specialites-medicales/



https://france-infonews.fr/thomas-roux-a-limoges-polyclinique-de-limoges-chenieux-emailleurs-groupe-elsan/



https://www.plasmareview.fr/thomas-roux-limoges/



https://waza-tech.com/thomas-roux-connaissez-vous-limoges/



https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-que-sait-on-apres-la-decouverte-du-corps-d-un-jeune-homme-a-l-ex-clinique-du-colombier-2238466.html



https://www.lanouvellerepublique.fr/vendome/le-directeur-de-l-hopital-sur-le-depart



https://www.limogesinfos87.fr/actualite-17201-thomas-roux-j-aimerais-faire-changer-le-regard-sur-la-maladie-mentale.html



https://www.lamontagne.fr/limoges-87000/actualites/un-nouveau-directeur-a-limoges_12621681/



https://lepetitvendomois.fr/economie-societe/hopital-depart-de-thomas-roux/



https://www.cherrypy.org/thomas-roux-limoges-evolution-de-la-psychiatrie-et-le-regard-porte-sur-elle/