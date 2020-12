Si vous voulez en savoir un plus sur moi, n'hésitez pas à visiter mon portfolio: https://thomasrovayaz.com



Mes compétences :

Symphony

JAVA

PHP5

C

JQuery

Qt

HTML5 CSS3

C++

XML/XSL/DTD/xQuery

UML

Android

C# .net

Visual Basic .Net

Visual Basic for Applications

Augmented reality

Réalité augmentée