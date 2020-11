Thouraya JELLALI

Grâce à un parcours de 10 ans d’expérience professionnels j’ai appris :

- Etre Professionnelle ,dynamique et avoir une attitude positive

- Je suis prête à apprendre et découvrir toute nouvelle technologies et je crains pas les nouveaux challenges ..



Connaissances :

- Adminisration Système , Virtualisation , Tests et Validation , reporting , Administration Reseaux , maintenance informatique : logicielle et matérielle .



2013 - Formation Microsoft 10136A

2011 - Formation et Certification Linux LPI (Niveau 1)

2010 - Formation Cisco Certified Network Associate CCNA1/CCNA2 (Niveau 1)

2008 - Formation feedback positif et coaching et TTT (Train The Trainer)



Mes compétences :

Positive Attitude

VMware ESX

Microsoft Hyper-V

Support

Formation

Microsoft Exchange