Thuy PHUNG

Jinterviens dans un cadre professionnel et/ ou personnel (les 2 sphères étant naturellement et souvent liées) sur la gestion du stress, le conseil en image.



Déplacements sur Toulouse, Bordeaux, Bayonne, Auch, Agen, Paris.



Je propose des programmes en coaching personnalisé par une écoute efficace, afin de définir les besoins et/ou les obstacles de chacun et ainsi aider les personnes à s'orienter vers un avenir plus épanoui.

- Révéler et mobiliser votre énergie positive

- Réveiller vos ressources enfouies

- Vous accompagner vers votre développement Personnel et Professionnel

- Motivation, Implication, canalisation, changement de Cap personnel ou professionnel (évolution ou reconversion)



Par une approche pragmatique, psychologique et corporelle



Je vous ferai découvrir le Counseling, terme anglo-saxon définissant la relation daide par un ensemble de pratique aussi diverses que celles qui consistent à aider, informer, soutenir, orienter, traiter.



Je vous guiderai par une pratique de la médecine chinoise (ainsi que des pratiques venant des arts martiaux) à gérer votre stress généré par votre activité professionnelle, votre vie personnelle, mais également par le stress émanant de votre environnement de travail (collaborateurs, prospects, clients, fournisseurs).



Le programme évoluera en fonction de vos besoins et non dun programme, même si nous élaborerons ensemble vos objectifs.



Je vous propose également un coaching complémentaire conçu autour dun programme alimentaire non contraignant (qui ne sapparente pas à un régime mais à une hygiène de vie conforme à votre gourmandise et à vos objectifs aussi), ainsi que dun plan de conseil en image.



Le corps et l'esprit forment un ensemble harmonieux lorsque nous sommes en accord avec l'un et en paix avec l'autre