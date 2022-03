Tiana Liantsoa RAZAFINDRAMANANA

Bonjour,



Je suis rédactrice Web freelance. J'ai étudié la langue française à l'Université d'Antananarivo à Madagascar. Ma passion pour la langue française m'a poussée à postuler à un poste de rédactrice web. J'ai alors travaillé pour une entreprise spécialisée dans l'hébergement et le référencement web pendant plus de 2 ans. J'ai pu me familiariser avec les techniques d'optimisation SEO.



Travaillant actuellement en freelance, je suis à votre service pour la rédaction d'articles de blog ainsi que des contenus de site web (homepage et landing page). N'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet. Je vous propose un travail de qualité à des tarifs compétitifs.



Mes prestations :

Réécriture d'articles

Rédaction d'articles SEO

Rédaction de Homepage

Rédaction de Landing page



Mes compétences :

Rédaction web

SEO