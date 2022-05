Mon nom, c'est Tiavina eridà, je viens d'Antananarivo, Madagascar. Maîtrisant parfaitement les logiciels de bureautique, PAO, multimédia...

Enthousiaste et dotée d'un bon relationnel, je suis consciente que le personnel contribue à donner une image positive de la société auprès de ses partenaires et clients. L'écoute, l'amabilité, les capacités d'adaptation et d'implication démontrées lors de mes précédentes missions sont, pour moi, des qualités indispensables dans ce métier et mont permis de progresser dans mes fonctions.



Mes compétences :

Tous les MICROSOFT

Tous sur la navigation internet et recherche.

Adobe Photoshop, audition, lightroom...

Facturation

Intégration de fiche produits et référencement sur PrestaShop