Tiburce DURAND

Vous avez besoin du suivie de votre parc d’instrument de mesure ou évaluer vos besoins en métrologie. Vous avez besoin d'accompagnement pour l’accréditation (ISO 17025) de votre laboratoire ou de mettre en place un SMQ (Système de Management de la Qualité). Vous avez également des problèmes d’optimisation des flux. Vous voulez analyser et évaluer les risques dans votre entreprise ou rédiger un protocole de sécurité ou le plan de prévention des risques.

je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer et m'entretenir avec vous de mon expérience et de mon projet professionnel.

Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Gestion de projet, optimisation des flux

Gestion d’un parc d’instruments de mesures

Accréditation ISO 17025

Mise en place et suivie d'un SMQ (ISO 9001: 2015)

Analyse de risque

Etalonnage et vérification des instruments de mesu

Calcule d'incertitude