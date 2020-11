Bonjour,

Je m’appel Tiffany Detrez, j’ai 30 ans et j’habite actuellement Amiens dans la Somme.



Après avoir passé mon bac STL, j’ai effectuée des études à l’université Picardie Jules Verne où j’ai obtenu mon diplôme d’étude universitaire générale en biologie.

Par la suite j’ai étudiée en alternance dans le centre de formation Interfor SIA où j’ai validé mon diplôme de Responsable Qualité, Sécurité et Environnement en 2017.

Aujourd’hui, je possède une expérience de 3 ans dans le domaine de la Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement.



Mes missions consistaient à réaliser l’analyse environnementale de sites, la mise à jour du dossier ICPE, l’évaluation des risques professionnels des postes de travaille et l’évaluation réglementaire de sites.

De plus, j’ai pu aborder la maîtrise et la gestion des risques chimiques et les différentes techniques de traitement des déchets. J’ai également pu appliquer la réglementation du transport des matières dangereuses.



Je suis une personne autonome, organisée, persévérante, réactive et qui s’adapte facilement aux situations rencontrées. Je suis également à l’écoute des autres et à la communication facile.



Si mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de pouvoir vous exposer mes motivations et ambitions.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

1C Software

Seirich niveau 2

Amadéo

qse Management

Audit interne

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001