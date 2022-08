Tiffany OUSSAADA

J'ai toujours eu envie de faire quelque chose de mes propres mains, étant de tempérament très créatif.



J'aime le design et tout ce qui touche à l'art, au graphisme, à l'esthétique.

J'ai testé tout cela sous diverses formes : dessin, peinture, loisirs créatifs, arts plastiques...



J'avais eu l'idée à un moment de "créer" une petite activité parallèle et informelle à mon travail de Responsable de Caisse. Je m'amusais à créer des portes bijoux muraux personnalisés pour mes proches ce qui plaisait beaucoup (fonction de toile décorative + porte bijoux = l'utile à l'agréable) Je me suis alors mis en tête de mettre en place, pourquoi pas, des petits partenariats avec des bijouteries de créateurs pour pouvoir proposer mes créations.



Cela n'a malheureusement pas aboutit faute de contact. Mais je ne perds rien de vu, qui sait ? Après tout la création est une passion pour moi !



Le marketing de réseau est un autre processus créatif qui me convient totalement car on construit sa propre activité, son propre emploi, tout en aidant d'autres personne à en faire de même et à réussir. On apprend sur soit-même et on apprend des autres. On est amené à comprendre et à assimiler beaucoup de choses c'est réellement fascinant.