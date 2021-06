Timothée DIANOV

Je suis lycéen. J'ai 15 ans.

Je cherche avant tout à rencontrer des chefs d'entreprises afin qu'ils me parlent de leur projet,

réaliser des stages et commencer à créer mon réseau professionnel.

Je vais cherché à apprendre et à m'inspirer des expériences que vous avez eu et desquelles vous auriez l'intention de me faire partager.

Je suis particulièrement intéressé aux métiers qui touche à la médecine, notamment orientale, ainsi qu'à la psychologie et au développement personnel.

Je m'intéresse à la production dans des domaines agricoles.

De plus, je prends vraiment plaisir à réfléchir à la production de biens ou de services qui permettrai de dégager un bénéfice (tout en respectant les conditions de travail des employés ainsi qu'en respectant l'environnement) : en somme, la création d'entreprise.

Malgré ces centres d'intérêts, je suis ouvert à toute sorte de métiers que je ne connaitrai pas.