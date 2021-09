Timothée DUPONT

Licence en développement commercial, j'ai trois ans d'expérience dans la création de contenu vidéo et écrit, un an dans la prospection, et plus de 500H de pratique à l'oral devant une caméra.



Je suis passionné de marketing - J'ai suivi de nombreuses formations (35H vidéo non-stop) notamment par le vrai "loup de wall street", Jordan Bellfort.



I speak a fluent english. I can easily hold a conversation for a long period of time.



Mes amis me connaissent pour mon calme, mon sens de la stratégie et mon travail d'équipe.