Timothée GUIOT

L'investigation et la créativité, associées à la complexité et à la volonté d'innover, sont pour moi les sources de motivation les plus importantes, celles qui pilotent intensément ma vie personnelle et mon épanouissement professionnel.



Les beaux arts, la musique, les jeux vidéo et l'artisanat sont des centres d'intérêts que j'affectionne tout particulièrement, au même titre que la psychologie, la philosophie, le bien-être des animaux et le plein air. Ces hobbies sont une manière de découvrir de nouvelles choses en dehors du cadre de travail, me permettant ainsi de mieux rythmer ma carrière professionnelle.