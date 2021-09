Tinh-Tu Cyril DANG

Attiré par les richesses de création offertes par ces nouveaux outils numériques ( imprimantes 3D, découpeuse laser, arduino, drones... ), j'aime mettre mes compétences et mon imagination au service de nombreux projets culturels.

A mon retour de voyage, j'ai effectué une première reconversion en tant qu'infographiste et intégrateur multimédia, et me suis mis à la conception de sites web. Puis j'ai découvert il y a un an, l'univers des fablabs, où le partage et l'association des savoirs-faire m'a beaucoup séduit. De plus, on y croise un nombre incroyable de gens et de projets intéressants et le fait de pouvoir contribuer à changer la société et de former les plus jeunes aux nouvelles technologies m'a convaincu d'en faire mon métier d'avenir.



Mes compétences :

Photoshop

JQuery

PHP5/MySQL

CSS3

HTML5

Joomla

Indesign

Wordpress

Illustrator

Adobe Indesign

Rpgmaker

Blender

SolidWorks

Arduino