Tiona PREBIBAJ

Travailleuse et fiable, j'ai mis en application mes valeurs d'éthique et de détermination dans tous les domaines où je me suis impliquée. En tant qu'ingénieure mécanique, je suis rigoureuse et méticuleuse, en plus, pendant mon cheminement professionnel comme interprète et hôtesse d'accueil, j'ai développé des compétences fortes comme le sens relationnel, la concentration, la patience, et d'être à l'écoute. Grâce à ma personnalité curieuse, j'apprends vite et j'analyse profondément les différentes tâches qui me sont données afin d'atteindre des résultats efficaces, et d'améliorer la qualité du travail.



Compétences :

-Sens de la communication & de l'organisation

-Relation clients

-Sens des responsabilités

-Capasité d'adaptation

-Travail en equipe & Polyvalence

-Curiosité & Persévérence

-Autonomie & Rigueur

-Esprit d'analyse & Sens de l'observation