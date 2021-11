20 ans et étudiante en licence Entrepreneuriat .

Depuis bien longtemps , mon projet professionnel est d'ouvrir une société bio-cosmétique de luxe !

Un projet ambitieux mais surtout énorme nan ?



Et bien oui rien n'est imposible . Mes ambitions sont à la hauteur de mes motivations .

Passionné , positive et déterminé sont la clé pour surmonter les obstacles mais surtout avancé étape par étape pour atteindre ses objectifs !