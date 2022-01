Tiphaine PASQUEREAU

Après deux très belles expériences en collectivité à la mairie des Sorinières (Nantes métropole), puis dans le secteur associatif au sein des Petits Frères des Pauvres où j'ai perfectionné et acquis de nombreuses compétences, je cherche à rejoindre une nouvelle aventure.



Je suis animée par de fortes valeurs sociales et environnementales, et aimerais idéalement rejoindre une structure partageant cela.



J'aime gérer plusieurs projets de front, tant au niveau stratégique qu'opérationnel. Et selon moi, le travail d'équipe, dans le respect et la confiance, est la clé de la réussite d'un projet.