Je suis Titiana Gallina. Fondatrice de l'agence Galli'Graphie depuis Janvier 2022.

Graphiste - Web Designer - Manager Digital

J'ai l'expérience dans ce domaine depuis plus de 5 ans.

Mon objectif est de vous satisfaire et de faire de votre propre identité visuelle de votre entreprise et/ou votre marque.

J'aime mon métier et j'aime vous transmettre mon savoir faire et mon professionnalisme.

Au plaisir de pouvoir travailler avec vous.