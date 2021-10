Titouan RIO

Étudiant en licence 3 Information Communication et Science Politique, président de l'association des Jeunes Ambassadeurs pour le Climat, bénévole en radio associative, et auparavant manager en restauration, je conjugue toutes ses activités au service de mon avenir que je veux soucieux de répondre aux enjeux de notre époque.



L'information, l'éducation, la réponse aux problématiques environnementales et leur aspect systémique, occupent mon quotidien lorsque je ne m'exerce pas à la musique et sa composition.



Le journalisme radio en particulier, mais aussi le salariat en association, sont des corps de métier dans lesquels je projette mon avenir professionnel, tout en restant ouvert aux opportunités et projets artistiques.