Tiziano MODICA

Ingénieur responsable du contrôle de gestion en charge de la mise en place, de l'organisation et de la gestion de tous les dispositifs relatifs au contrôle technique/économique garantissant le suivi et l'analyse de la performance des projets et des processus de production. Doté de leadership et d'un fort esprit d'équipe, reconnu pour le travail rigoureux et autonome ainsi qu'une très bonne capacité d'analyse et de synthèse. Ayant déjà fait preuve d'une grande capacité d'adaptation en dirigeant avec succès des équipes internationales pour atteindre ou même dépasser les objectifs préfixés. Véritable partenaire au sein du Comité de Direction avec un rôle transversal dans le pilotage opérationnel et stratégique du coeur du métier.