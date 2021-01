Assidu, motivé : j'espère pouvoir faire parti de votre équipe !



Venant de valiser ma Licence professionnelle APSIO, j'ai choisi de poursuivre mes études en alternance afin d'élargir mes compétences et ainsi me spécialiser en tant que Chef de Projet informatique Réseaux et Cybersécurité. Durée du cursus 24 mois - IPI Blagnac



Mes compétences :

Symfony

HTML 5

SQL Developer

SQL

CSS 3

JavaScript

PhpMyAdmin

PHP