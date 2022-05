Madame, Monsieur,



Vous recherchez une personne consciencieuse, sérieuse, organisée et rigoureuse au quotidien qui viendra renforcer votre équipe déjà existante ?

Ne cherchez plus car je suis l’homme de la situation !



Pour cela, je possède 5 années d’expérience dans le domaine de l’accueil et du service ainsi que de bonnes connaissances en infographie et en web.



De plus, actuellement en formation à l’Ifocop et disponible pour une mission du 7 juin au 10 novembre 2017, je suis en mesure de vous seconder et de vous soutenir sur de nombreuses tâches telles que :



- Accueillir, informer, conseiller et renseigner les clients ou tout autre public

- Trier, classer et archiver vos documents physiques et numériques

- Effectuer le traitement administratif de vos dossiers

- Transmettre des informations et rédiger des documents en interne et en externe



Vous trouverez ci-joint une lettre de recommandation de mon ancien employeur très satisfait de mon travail.



Persuadé que seul un entretien pourra vous convaincre de ma motivation, je serais ravi de vous rencontrer prochainement.



Cordialement,

Tony BOUNKET



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Blogging

Adobe Photoshop