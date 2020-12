. TONY BOVE FORMATIONS

Notre activité :



Sensibiliser, former, soutenir et accompagner toute personne professionnelle, parent, proche, bénévole, à l'accueil, l'accompagnement et la prise en charge du handicap, de la dépendance et des différences.



Sensibilisations et Formations adaptées à vos besoins, accessibles à partir d'un seul stagiaire, aux dates et horaires flexibles (y compris en week-end), dans vos locaux pour être au plus proche de votre réalité.



Des modules au contenu élaboré en concertation avec votre structure; une pédagogie interactive et dynamique; des formations originales qui développent des compétences; des stagiaires qui expérimentent et optimisent leurs performances au plus près des exigences de leur environnement.



Une attention toute particulière portée à l'efficacité opérationnelle, avec un juste équilibre entre théorie, mise en situation et retours d'expériences.



Évaluation des contenus, des outils pédagogiques et des intervenants par les stagiaires avec remise d'une attestation de stage et mise à disposition des outils pédagogiques utilisés.



Toutes nos formations sont construites et validées par des professionnels et des usagers, animées par des consultants ayant une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine abordé.



Certifié Qualiopi et Datadock.

Detenteur marque qualité FALC organisme de formation.



Champs d'interventions :

Handicaps & Dependance

Différences

Snoezelen

FALC

CVS

Préparer sa retraite (ESAT, EA)

Auto Détermination

Autismes (TSA-TED)

École inclusive

S3A - Registre d'accessibilité

Gestes et postures

Transports adaptés

Déficience intellectuelle, motrice, sensorielle

Vacances adaptées, séjours de répit

...