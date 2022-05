Tony BROUILLARD

Je suis a la recherche d'un emploi dans la maintenance,la mécanique ou l'électricité car j'ai de l'experience dans ces domaines et je suis motivé a exercer ces métier qui correspondent a mon profil.

je me suis intégré et adapté dans toutes les entreprises que j'ai faites jusqu'à maintenant.

j'apporterai mon savoir faire ainsi que j'apprendrai le votre si vous me faites confiance.

je suis disponible a tout moment pour des informations complémentaire.





Mes compétences :

Mécanique

Hydraulique

Pneumatique

Electricité

Electronique