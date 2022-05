Tony BUJEAU

Je suis actuellement chargé de devis et urbanisme avec comme principale activité la réalisation des devis et le suivi des chantiers de branchements assainissement.

Je m'occupe également de la saisi des devis eau potable ou j'ai acquis certaines connaissances en réseau.

Je répond au CU, PC et projet de lotissement que je suit également dans la réalisation.

J'interviens dans l'assistance technique des chantiers d'assainissement dans les communes ou nous avons la compétences.



Mes compétences :

Assainissement

Eau Potable

Marchés publics

Devis

Urbanisme

Invoicing > Issuing Invoices

Team Management

Microsoft Excel

Microsoft Word