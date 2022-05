CANTERO SUAREZ, Rafael Antonio (Tony)

Email : canteronataf_cuba@hotmail.com



Bonjour,



Je m’adresse à vous dans le cadre de ma recherche professionnel afin de vous proposer mes services. Après des longues années de collaborations avec les plus grands groupes internationaux dans divers secteurs et quatre ans impliqué dans l’univers littéraire et éditorial, j’ai décidé de mutualiser mes multiples compétences sectorielles et métiers, afin de proposer mon expertise à des institutions et/ou entreprise. Je suis aujourd’hui considéré comme un des poètes et communicateurs les plus influents, original et actif de ma génération toutes langues confondues, lu dans le monde entier. Malgré ma courte carrière littéraire je compte à mon actif une collection de cinq volumes publiés à compte d’éditeur, en espagnol et en France, États-Unis et Angleterre, ainsi que des publications récurrentes dans des revues et medias internationaux et un ensemble des sites, blogs et journal numérique d’information artistique et littéraire multilingue, capitalisant plus de 15 millions de vues depuis 2012 autour de mon œuvre, mes marques et diverses activités commerciales. Je souhaite aujourd’hui m’impliquer de manière active dans la promotion, publicité et relations publiques plus précisément dans le domaine de la communication.



Vous trouverez mes références en pièces jointes. Dans l’attente de potentiels échanges, je vous souhaite une excellente journée. Cordialement, Tony Cantero Suárez





Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Magazines

Business Objects