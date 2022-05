Tony CAVALERI

Toute mon expérience professionnelle dans le secteur de la construction et le Génie Civil s'est enrichie au fur et à mesure des emplois et postes à responsabilité.En 1978, j'ai créé mon entreprise Générale de construction de bâtiment . Cela a inclut les travaux de gros oeuvre , à savoir le béton armé et les diverses maçonneries de blocs ou parements ainsi que la connaissance de certains parachèvements tels les enduisage, cimentages carrelages.

Depuis 1995 , j'ai également diversifié mes activités pour développer certains projets innovants.

Je suis un autodidacte , d'une part ainsi que devenu par la force des choses un expert dans la construction en général et dans le bâtiment en particulier, d'autre part.

Par ailleurs, depuis que je développe des conccepts innovants, mes investigations dans divers secteurs industriels m'ont enrichi de connaisances supplémentaires et permis de mieux appréhender certains secteurs inconnus dabord.



Mes compétences :

Créatif

Energique

Inventif

PLU