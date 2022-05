Tony CHOLLET

Technicien confirmé dans l'univers de la maintenance en instrumentation et en automatisme en centrale nucléaire. Réalisation de maintenance préventive et curative au standard de qualité nucléaire, rédaction de procédures d'interventions, prise en charge complète d'affaire, mission annexe de gestion d'équipe (jusqu'à 28 techniciens), gestion et renouvellement du parc métrologique.

Le monde du nucléaire, par ses exigences en termes de sûreté et de qualité, contraint à maintenir un professionnalisme exemplaire et à l'acquisition de nouvelles compétences en continue.

L'évolution au sein de l'entreprise par concours internes force à une amélioration des connaissances poussée et quotidienne.

Disponible pour un poste en déplacement à l'international dans les milieux du pétrole, du gas et de la prospection en Offshore ou Onshore.



Mes compétences :

Capteurs

Sûreté nucléaire

Instrumentation

Automatisme

Nucléaire

Contrôle-commande

Régulation