Tony CISAME PROD

Agence événementielle Rhône-Alpes

Bienvenue chez Cisame Production !

Nous sommes spécialisés dans l’animation et les spectacles depuis des années.



Madame, Monsieur

Bonjour

Chacun de nos événements doit être vécu comme une expérience inoubliable.

Pour relever ce défi unique, Cisame vous apporte une véritable dimension de conseil.



L’événement exceptionnel nécessite de nombreux préparatifs, parmi lesquels et non des moindres :

Le choix de l’animation et des artistes.

Cisame vous propose de ne plus laisser ce choix au hasard et de ne pas prendre le risque d’une déception à la suite d’une décision prise à la légère.

Nos artistes sont tous des professionnels ayant une solide expérience.

Ils sont à la fois jeunes et dynamiques mais suffisamment matures pour mener à bien une manifestation aussi importante.



Nous vous assurons la qualité et le suivi de nos prestations par un interlocuteur privilégié qui fera de votre événement un moment unique.

Nous nous adaptons à votre budget et vos envies afin de réaliser votre projet sur-mesure.