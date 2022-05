Je suis Tony Colom, Directeur général de ALIAGA. Je suis Ingénieur industriel et suis dans le secteur du Traitement de Surfaces dès 1987.



L'ingénierie ALIAGA est spécialisée à projeter et à fabriquer des installations pour le traitement des surfaces et l'application de peinture "clef en main"



ALIAGA ELECTRIC: Réalisation de services intégraux d'automatisation de processus industriels : étude et projet, design des schémas électriques, les programmes PLC, la fabrication et le montage de panneaux et d'installations électriques.



ALIAGA lui offre un vaste éventail de services, depuis la consultation sur une planification de nouvelles installations, la réalisation et gestion de projets, la fabrication et le montage jusqu'à la supervision des travaux, la mise en place des installations, la formation du personnel et l’après-vente.