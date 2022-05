Fondateur et dirigeant de Tony Comiti Productions depuis 1993.



J'ai débuté à France Soir au service photo puis comme reporter photographe à l'agence Sipa Press, avant de devenir reporter indépendant jusqu'en 1976.



J’ai rejoint TF1 en 1976, en tant que grand reporter caméraman. Pour le compte du JT et des grands magazines d’informations de la chaîne, j’ai couvert les grands conflits et les événements internationaux à travers le monde entier.





Mes compétences :

Photojournalisme

Journalisme

Production audiovisuelle

Médias