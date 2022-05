Tony COTON

Passionné par les enjeux liés à l’image d’une organisation, je vis le métier de communicant comme un défi permanent !



Au cours de mes expériences professionnelles, j’ai développé de véritables savoir-faire dans le domaine de la communication : je sais concevoir et rédiger des supports de communication, organiser et piloter des actions presse et évènementielles mais aussi, gérer et animer une communauté web.



Intéressé et stimulé par des projets de tous horizons, n'hésitez pas à me contacter pour me soumettre vos propositions !



A bientôt // Ken emberr



Mes compétences :

Publicité

Community management

Rédaction

Communication

Marketing

Gestion de projet

Réseaux sociaux