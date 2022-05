Tony DAGORNE

Ré enchanter, sublimer "l’expérience client".Etre à l'écoute, fidéliser, surprendre, répondre à un besoin encore non exprimé mais décelé,voila les enjeux majeurs du commerce d'aujourd'hui.



Il est vital et de notre devoir de répondre au très grand niveau d'exigence de nos clients: cela passe obligatoirement par une notion de service d'excellence.



Tout cela doit être allié à une prise en compte des nouveaux comportements et surtout accompagné d'une réelle envie de faire plaisir et tout cela dans la durée.



Un but quotidien, offrir à mes collaborateurs les meilleurs instants, sublimés de positivisme et d'optimisme sans cacher les réalités de l'entreprise, la notion de droits mais aussi de devoirs.



Mon parcours est enrichi d'expériences confirmées dans le pilotage d'unités commerciales et de performances opérationnelles.



Ma formation a été acquise toute au long de ma carrière au sein de grandes enseignes.



Ainsi, mes compétences clés tournent autour de 5 axes :



-Le client, son enchantement, sa satisfaction, sa fidélisation & surtout sa communication autour de la marque (promoteur);



-La gestion d'une ou plusieurs unités visant a atteindre des résultats en adéquation avec les objectifs & la stratégie définie par l'entreprise (indicateurs commerciaux, économiques et humains);



-Le management, le plaisir au travail, la veille au bon climat social, le développement des compétences, l'accompagnement, la formation, le suivi de mes collaborateurs et leur évolution;



- L'organisation, l'application de la politique et l'optimisation des procedures et outils commerciaux;



- La lecture, l'interprétation, le pilotage et la mise en place de plans de corrections d'un compte d'exploitation.



Je défends des valeurs qui me sont proches comme le positivisme,l'esprit d'équipe, le progrès, l'exemplarité, la solidarité, la fidélité, l'engagement et le dépassement de soi.



Mes compétences :

Formateur

Animateur

Ressources humaines

Directeur de magasin

Management

Communication

Marketing

Gestion

Recrutement