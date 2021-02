Bonjour,



Avant tout, je suis ravi de partager ce site avec vous. J'en ai entendu le plus grand bien alors me voici !

Mon but ici est de retrouver mes amis, anciens collègues et partager nos expériences ...



Laissez moi un message en passant !



Mes compétences :

Assurance

Conseil

Fiscalité

Immobilier

Audit

Finance

Management

Professionalisme