Tony DARCHEVILLE

Ma passion pour la haute technologie m'a poussé à revenir vers un poste que j'occupais chez NOOS (ingénieur d'étude TV numérique).



Mon métier m’a permis de participer à différentes révolutions en télévision :

- Participation au lancement de la Télévision Numérique en France

- Participation au lancement de la Haute définition



J’ai également participé au lancement de l’internet haut débit par le réseau câblé (CYBERCABLE produit de Suez Lyonnaise des Eaux).



Depuis le mois de juin 2008, Je me suis positionné comme expert conseil en validation pour les opérateurs (FAI) Câble, ADSL et Satellite.



Mes clients sont :

NUMERICABLE, BOUYGUES TELECOM, DARTY BOX, AUCHAN TELECOM.



Je gère les différentes phases de tests du projet et suis l'interlocuteur pour les fabricants ou l’intégrateur afin de faire évoluer et corriger les versions (Set Top Box ou portail).



Je conseil le marketing en tenant compte des problématiques techniques.



Je coordonne les équipes (internes ou externes) afin de réduire coûts et les délais.



Mon protocole de test, me permet d’être garant de la qualité du produit qui sera perçue par le client final.



Mes compétences :

Gestion de projet

Télécommunications