Tony DELABRE

41 ans, Chef de service éducatif en exercice et en formation CAFERUIS.



18 ans sur le terrain dans des secteurs aussi divers que le handicap mental, physique, psychique, la prévention spécialisée et les troubles envahissants du comportement, essentiellement dans le monde associatif.



Depuis six ans, membre de l'équipe de direction, j'encadre une équipe d'éducateur de rue à Bobigny dans des quartiers des politiques de la Ville.



Mon secteur d'activit�� se situe au carrefour du social, de l'��ducatif, de l'insertion professionnelle, de la scolarit��, du soutien �� la parentalit��, de la pr��vention de la d��linquance, des conduites �� risques, de l'acc��s aux droits et de la culture/sport/loisirs. Bref un oc��an d'opportunit��, de rencontre, de partenariat dans une optique de pr��vention des risques de marginalisation.

Mon boulot, vous l'aurez compris, c'est l'avenir des jeunes (10-25 ans).

Une t��che sans fond ni rives?

Peut-��tre bien...ou pas.

Ma philosophie r��solument humaniste m'incline �� choisir la seconde option.



Mes compétences :

Créatif

Energique

Faculté d'adaptation

Persévérance

Création et animation de réseau partenariale

Efficacité personnelle

Guidance et developpement des compétences professi

Conduite de projet

Accompagnement du changement

Elaboration de procédure interne

Élaboration d'outils et conduite d'un diagnostic s

Elaboration et pilotage d'outil de pilotage d'équi

Connaissances des dispositifs de la Politique de l

Connaissance des dispositifs de la Protection de l

Etayage et soutien éducatif des équipes