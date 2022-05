Tony DEPOORTERE

Je recherche activement un contrat d'apprentissage de 36 mois en lien avec ma formation d'apprenti ingénieur spécialité mécanique pour la rentrée de septembre 2016. Je suis admis dans deux écoles : ISAT à Nevers et l'ESIPE à Marne-La-Vallée.



Je suis un grand passionné de mécanique, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences grâce à mes formations précédentes (BTS et classe préparatoire ATS) que j'aimerai mettre en pratique. J'ai opté pour l'alternance car j'ai réellement envie de m'investir dans des projets en équipe. De plus, la formation pratique est pour moi complémentaire à la formation théorique que je recevrai en école d'ingénieur. Je reste ouvert à toutes sortes de secteur en lien avec la mécanique, je suis très curieux et j'apprécie découvrir de nouveaux domaines intéressants.



Mes compétences :

CATIA

Solidworks

Microsoft Office

Travail en équipe

Conception mécanique

Passionné

Dynamique

Ambition

Innovant