Tony DESBROSSES

Depuis 2014 : International Sales Manager (Spécialité : Moyen-Orient)



Avant : Fondateur/CEO de l'agence Conseil en Communication événementielle AllSmarts (Retail/Annonceurs)

AllSmarts proposait de nouveaux vecteurs de communication & marketing interactif en points de vente via notamment les displays holographiques.

Agence Digital Media/marketing 'point de vente' en gérant les contenus multimédia 3D/effets holographiques en accord avec la stratégie marketing des marques.

Ex Financier, 6 ans partagés entre les Titres chez Paribas et l'information financière chez des diffuseurs, diplômé d'un DESS en Finance.

Fondateur & Dirigeant d'AllSmarts, aujourd'hui, j'ai crée le marketing expérientiel de l'émotion avec des technologies innovantes (les hologrammes : displays/vitrines).

L'agence possède également la marque déposée Soirée Networking® (présence sur les réseaux sociaux).

Events Management/ Business Development/ Networking.



20h de TF1 : Soirée Networking® 2006 au Printemps.

Soiree Networking® a sponsorisé un équipage féminin du Rallye des Gazelles (en 2007 & 2008, vu sur TF1).



Mes compétences :

Communication