Tony DESSABLONS

Mon quotidien ?





Je suis en charge d’animer, accompagner et encadrer les équipes techniques sédentaires et nomades en produisant et en garantissant le respect des engagements contractuels.



J'ai sous ma responsabilité les volets techniques et logistiques de niveau 1 à niveau 3 :



- Gestion des stocks et transports,

- Centre d’appel,

- Techniciens sédentaires,

- Techniciens de proximité,

- Administrateurs Systèmes et Réseaux,

- Ingénieurs IT,



Véritable challenge, le poste de Responsable d'Exploitation m'a permis de développer de solides compétences en management que j'exerce grâce au fort niveau d'engagement et de confiance que me portent mes collaborateurs.





Ma Team ?





FMI Groupe !



Nous sommes spécialistes et Leaders de l’Infogérance depuis plus de 30 ans auprès des PME PMI.



Pour la majorité des acteurs du marché, le recours à l’infogérance « revient à confier la gestion de tout ou partie de son système d’information à un prestataire spécialisé, dans le cadre d’un contrat pluriannuel de services ».



Notre approche va au-delà de cette définition, FMI a une approche globale et dynamique.



Globale pour nos clients, en intégrant leurs enjeux, leurs objectifs et leurs contraintes techniques, légales et budgétaires.



Nos solutions se retrouvent en adéquation avec la stratégie d’entreprise.





Si vous partagez notre passion pour les nouvelles technologies, que vous êtes

engagé, ambitieux et courageux, vous partagez nos valeurs !



www.fmi.fr



Mes compétences :

Management

Communication

Organisation du travail