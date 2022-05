Tony DIAKUMPUNA

Le cabinet porte sur les prestations de services contractuelles; la saisie comptable, l'établissement des bulletins de paie, les déclarations sociales et fiscalités, l'accomplissement des formalités relatives à l'embauche, de départ, de fin de contrat ou au licenciement des salariés, et, l'intervention auprès des organismes sociaux et fiscaux.

Une des activités de "Diakumpuna Conseil " a trait de façon générale au conseil aux entreprises. En aucun cas le cabinet ne s'immisce dans le fonctionnement de son client. Aussi, tous les éléments énumérés sont établis sur la base des données fournies par les gérants qui en assument par voie de conséquence toute la responsabilité.