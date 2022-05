Etudiant en deuxième année de Bachelor Chargé de Projet Digital à l'Ecole Supérieure du Digital. Les trois principaux pôles de ma formation sont le développement, la stratégie et la création.



Passionné par le Webdesign et le Développement Web, je recherche un stage pour avril 2019 et afin d'y apprendre les tenants du métiers.



Mes compétences :

HTML

JavaScript

Adobe Illustrator

CSS

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Wordpress