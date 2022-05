Tony DOIZY

Bonjour,

Après une expérience de 8 années en tant que vendeur et responsable magasin, je souhaite me réorienter professionnellement.

Le métier de géomètre topographe m'intéresse particulièrement et je cherche à mieux le connaître.

Afin de construire et valider ce projet, j'ai commencé a me documenter mais j'aimerai aussi avoir l'avis de professionnels en poste.

La formation de Technicien supérieur géomètre topographe à l'Afpa d'Egletons semble intéressante et c'est pour cela que j'aurais aimé avoir le ressenti d'anciens élèves.

Merci d'avance pour vos réponses.

Tony